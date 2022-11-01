Горецка раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) использовать радужные повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Удивительно, что ФИФА угрожает санкциями за радужные повязки, спустя столько времени после того, как мы приняли решение. Однако, как справедливо считают в Немецком футбольном союзе, нельзя действовать в ущерб Нойеру и капитанам других сборных», — приводит слова Berliner Zeitung.

По словам полузащитника, в сборной Германии были шокированы словами президента ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции.

«Мы хотим не раскола, а единения. В этом есть цель наших действий на чемпионате мира, в Катаре – таких, как совместные тренировки с молодыми женщинами и девочками. Совместными действиями можно многого добиться. Такие символы, как капитанская повязка, должны нести именно такой посыл и способствовать диалогу», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Германии сыграет в группе E с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.