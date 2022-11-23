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Бобслеистка Скворцова: больше никаких операций, устала от них

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Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о своих многочисленных операциях после аварии, произошедшей 13 лет назад.
Бобслеистка Скворцова: больше никаких операций, устала от них
  • РИА Новости

«Что могу сказать: нога сейчас так же, как после выписки из больницы после аварии, её функционал уже не изменится, подвижность не восстановится, что ни делай. И все хирургические вмешательства, которые у меня были с декабря 2013 года, — это просто пластика, я их называю косметический ремонт тела. Последняя была в 2020-м году, прямо перед тем, как закрыли все границы. И больше делать не планирую. Устала от них. Хочу жить обычной жизнью — ходить в горы, гулять с друзьями. Бегаю на костылях и бегаю. Я к ним уже привыкла. Вот последние несколько недель стала ездить на метро на тренировки, потому что на машине туда неудобно добираться», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Скворцова объяснила, почему не планирует писать автобиографию.

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