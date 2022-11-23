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Sport24: «Венеция» Ваноли хочет усилить нападение Дзюбой или Чаловым

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«Венеция» интересуется нападающим Артёмом Дзюбой и форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым для усиления атакующей линии команды.
Sport24: «Венеция» Ваноли хочет усилить нападение Дзюбой или Чаловым
  • РИА Новости

По информации Sport24, если зимой не удастся бесплатно подписать Дзюбу, то клуб рассмотрит трансфер Чалова следующим летом. Отмечается, что второй вариант предпочтительнее для «Венеции».

Напомним, что клубом руководит бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. В команде также выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее спортивный директор «Венеции» заявил, что интерес к Дзюбе есть, но пока ничего комментировать он не может.

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