Спортивный директор «Венеции»: интерес к Дзюбе есть, но пока ничего комментировать не могу

Спортивный директор «Венеции» Александр Мента сообщил об интересе венецианского клуба к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Интерес есть, но пока ничего комментировать о его возможном трансфере в наш клуб я не могу», — приводит слова Менты Sport24.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о будущем Дзюбы.