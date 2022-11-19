Тарханов: не думаю, что Дзюба закончил

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Всё зависит только от Дзюбы — сможет найти команду или нет. Другой вопрос — кто его возьмёт. Ведь его приглашение может вызвать финансовые проблемы. Но я не думаю, что Дзюба уже закончил», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский форвард может помочь любой команде.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее в «Монце» высказались о возможном подписании Дзюбы.