В «Монце» высказались о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор итальянской «Монцы» Андреа Галлиани прокомментировал возможность подписания российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», — цитирует Галлиани «РБ Спорт».

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что Дзюбе можно рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Иране.