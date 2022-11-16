В «Монце» высказались о возможном подписании Дзюбы
- РИА Новости
«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», — цитирует Галлиани «РБ Спорт».
6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.
Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.
Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что Дзюбе можно рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Иране.