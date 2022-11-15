Нигматуллин предложил Дзюбе рассмотреть клубы из Ирана и Саудовской Аравии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварду Артёму Дзюбе можно рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Иране.

«Серьезных вариантов в Европе ждать, конечно, не стоит. Возраст, отсутствие игровой практики — всё это усложняет поиски клуба. Возможно, стоит рассмотреть какие‑то экзотические страны вроде Ирана или Саудовской Аравии. Логичнее всего было бы, разумеется, вернуться в Россию», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Россиянин известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Дзюба рассказал об опыте, полученном в «Адана Демирспор».