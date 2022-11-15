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Дзюба: опыт в Турции был интересным, но иногда болезненным

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Российский нападающий Артём Дзюба рассказал об опыте, полученном в «Адана Демирспор».
Дзюба: опыт в Турции был интересным, но иногда болезненным
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«В любом случае в Турции был интересный опыт. Иногда болезненный, но в любом случае было очень интересно. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде. Парням из команды я уже написал всё в группу, очень тепло попрощались. С некоторыми продолжаем общаться», — рассказал Дзюба в социальных сетях.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее Дзюба прокомментировал свой уход из «Адана Демирспор».

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