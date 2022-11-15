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Дзюба объяснил, почему покинул «Адана Демирспор»

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Российский нападающий Артём Дзюба прокомментировал свой уход из «Адана Демирспор».
Дзюба объяснил, почему покинул «Адана Демирспор»
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор» за то, что пошёл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе. Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие», — рассказал Дзюба в социальных сетях.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о будущем Дзюбы.

 

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