Канчельскис: Дзюба — лучший нападающий России на данный момент

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всё ещё соответствует уровню РПЛ. Артём может заиграть в любой команде России, я убеждён в этом. Дзюба — лучший нападающий России на данный момент», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его мнению, 34-летний нападающий всё ещё хочет играть в футбол и приносить результативные действия в матчах.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможность перехода Дзюбы в ЦСКА.