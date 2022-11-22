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«Сочи» обыграл «Торпедо» и одержал первую победу в Кубке России по футболу

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«Сочи» в серии пенальти нанёс поражение московскому «Торпедо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Сочи» обыграл «Торпедо» и одержал первую победу в Кубке России по футболу
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.

В составе московской команды отличился Давид Караев (56-я минута), у «Сочи» мяч забил Жоаозиньо (51-я). Победный гол с пенальти реализовал Сергей Терехов.

В группе D лидирует екатеринбургский «Урал» (11 очков), далее расположились ЦСКА (десять), «Торпедо» (семь) и «Сочи» (два).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе.

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