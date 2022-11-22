«Сочи» обыграл «Торпедо» и одержал первую победу в Кубке России по футболу
- РИА Новости
Игра на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.
В составе московской команды отличился Давид Караев (56-я минута), у «Сочи» мяч забил Жоаозиньо (51-я). Победный гол с пенальти реализовал Сергей Терехов.
В группе D лидирует екатеринбургский «Урал» (11 очков), далее расположились ЦСКА (десять), «Торпедо» (семь) и «Сочи» (два).
Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе.