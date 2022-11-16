Кутепов приступил к тренировкам в общей группе «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» (0:0). Защитник был заменён на 13-й минуте встречи.

Кутепов 1 июля заключил контракт со столичным клубом на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что автозаводцы станут другой командой в завершающей части сезона.