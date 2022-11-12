Геркус заявил, что «Торпедо» станет другой командой в весенней части сезона РПЛ

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что автозаводцы станут другой командой в завершающей части сезона.

«По итогам первой части сезона команда на последнем месте — это и не получилось. У нас на зиму большие планы — мы станем совершенно другой командой», — цитирует Геркуса ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.

Таким образом, «Зенит», набрав 42 очка, располагается на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение столичного клуба в 17-м туре чемпионата России с «Зенитом».