Геркус заявил, что «Торпедо» станет другой командой в весенней части сезона РПЛ
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«По итогам первой части сезона команда на последнем месте — это и не получилось. У нас на зиму большие планы — мы станем совершенно другой командой», — цитирует Геркуса ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.
Таким образом, «Зенит», набрав 42 очка, располагается на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.
Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение столичного клуба в 17-м туре чемпионата России с «Зенитом».