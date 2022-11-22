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Месси в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2022 с Саудовской Аравией

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Объявлены стартовые составы сборных Аргентины и Саудовской Аравии на матч группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Месси в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2022 с Саудовской Аравией
  • AP
  • © Jorge Saenz

В составе сборной Аргентины с первых минут выйдут: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес

В составе команды Саудовской Аравии появятся: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

Игра между командами пройдёт 22 ноября. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Дель Потро пожелал удачи сборной Аргентины в первом матче ЧМ-2022.

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