Дель Потро пожелал удачи сборной Аргентины в первом матче ЧМ-2022

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро заявил, что с нетерпением ждёт матча национальной команды на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Сегодня будет трудно уснуть из-за волнения, которое нас всех одолевает, вы тоже так думаете? Вперёд, Аргентина!» — написал теннисист в соцсетях.

На старте турнира сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии. Игра пройдёт 22 ноября в 13:00 мск.

В группе С также выступают сборные Польши и Мексики.

Ранее Лионель Месси рассказал, что чемпионат мира в Катаре является последним шансом одержать победу на мундиале.