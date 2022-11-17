Месси — о чемпионате мира: это мой последний шанс осуществить великую мечту

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чемпионат мира в Катаре является последним шансом осуществить мечту.

«Я чувствую себя очень хорошо физически, я вернулся в состав в отличной физической форме. Этот чемпионат мира отличается ото всех, команды приехали почти неподготовленными. Конечно, это мой последний чемпионат мира и последний шанс осуществить эту великую мечту», — цитирует Месси Marca.

Матч первого тура группы C на ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии состоится 22 ноября. Начало — в 13:00 мск.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Аргентина является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Bleacher Report.