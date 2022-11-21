Оздоев объяснил, чем чемпионат Турции сильнее РПЛ

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, в чём Турецкая лига превосходит Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Техническая оснащённость, открытый футбол и безбашенность — на поле, на трибунах. Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует. В чём русский чемпионат сильнее турецкого? В функциональной подготовке», — цитирует Оздоева Sport24.

Он также подчеркнул, что в Турции очень эмоциональный футбол.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

Полузащитник провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными действиями.

Ранее Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отметил, что его клиент не сталкивался с русофобией в Турции.