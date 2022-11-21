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Оздоев объяснил, чем чемпионат Турции сильнее РПЛ

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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, в чём Турецкая лига превосходит Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Оздоев объяснил, чем чемпионат Турции сильнее РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Техническая оснащённость, открытый футбол и безбашенность — на поле, на трибунах. Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует. В чём русский чемпионат сильнее турецкого? В функциональной подготовке», — цитирует Оздоева Sport24.

Он также подчеркнул, что в Турции очень эмоциональный футбол.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

Полузащитник провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными действиями.

Ранее Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отметил, что его клиент не сталкивался с русофобией в Турции.

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