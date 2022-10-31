Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии
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«В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год и ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности», — цитирует Гаргаева «Чемпионат».
28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.
Полузащитник провёл за клуб десять матчей и отметился двумя результативными действиями.
Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды.