Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отметил, что его клиент не сталкивался с русофобией в Турции.

«В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год и ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности», — цитирует Гаргаева «Чемпионат».

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

Полузащитник провёл за клуб десять матчей и отметился двумя результативными действиями.

Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды.