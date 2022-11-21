В Москве прошёл международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону

В Москве состоялся международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону Россия — Латинская Америка для детей, подростков и молодёжи.

Организатор — АНО «Уникальный мир» при поддержке Российского футбольного союза, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Федерации компьютерного спорта России, Дома Латинской Америки и Фонда содействия развитию науки, образования и медицины.

Турнир проводился с целью развития и укрепления культурных и гуманитарных связей между Россией и странами Латинской Америки, а также для популяризации футбола и киберспорта на международной арене и для привлечения внимания общества к проблемам детей-инвалидов.

Участниками турнира стали около 100 спортсменов.