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В Москве прошёл международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону

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В Москве состоялся международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону Россия — Латинская Америка для детей, подростков и молодёжи.
В Москве прошёл международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Организатор — АНО «Уникальный мир» при поддержке Российского футбольного союза, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Федерации компьютерного спорта России, Дома Латинской Америки и Фонда содействия развитию науки, образования и медицины.

Турнир проводился с целью развития и укрепления культурных и гуманитарных связей между Россией и странами Латинской Америки, а также для популяризации футбола и киберспорта на международной арене и для привлечения внимания общества к проблемам детей-инвалидов.

Участниками турнира стали около 100 спортсменов.

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