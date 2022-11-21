Игнатьев объяснил, почему сборная России сыграла вничью с Узбекистаном
- РИА Новости
«Я не получил удовлетворения от действий наших футболистов. Победы приходят тогда, когда в команде есть люди-художники. Но таких игроков я не увидел на поле», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Он добавил, что сейчас в подготовке футболистов больше внимания нужно уделять индивидуальным качествам игроков.
Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.
17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.
Ранее Валерий Кечинов заявил, что вояж сборной России в Среднюю Азию оказался совсем слабым.