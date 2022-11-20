Кечинов: вояж сборной России в Среднюю Азию оказался совсем слабым
- РИА Новости
«Слабая игра. Наш вояж в Среднюю Азию оказался совсем слабым. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата идёт на спад. Не хватает еврокубков, официальных игр и конкуренции», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.
17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.
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