Геркус — о матчах сборной России: пресный, неинтересный футбол

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус оценил игру сборной России по футболу в товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне — пресный, неинтересный футбол. Впрочем, наверняка будут и другие мнения», — сказал Геркус Metaratings.

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» 20 ноября завершилась со счётом 0:0. 17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Дмитрий Баринов заявил, что они тоже люди, не надо поливать их грязью.