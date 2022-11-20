Геркус — о матчах сборной России: пресный, неинтересный футбол
- РИА Новости
«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне — пресный, неинтересный футбол. Впрочем, наверняка будут и другие мнения», — сказал Геркус Metaratings.
Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» 20 ноября завершилась со счётом 0:0. 17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.
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