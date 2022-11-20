Мостовой: из группы A выйдет сборная, которая забьёт больше мячей Катару
- Gettyimages.ru
«Эквадор — хорошая команда, но она попала в группу, из которой сложно выйти в плей-офф. Скорее всего, выйдет из группы тот, кто больше забьёт Катару», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
По его мнению, уровень футболистов сборной Катара ниже среднего.
«Первые минут 30 на поле была одна команда, которая сделала себе задел в два мяча», — добавил Мостовой.
Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу Эквадора. Дубль оформил Эннер Валенсия.
Латиноамериканская сборная лидирует с тремя очками в группе А. У Катара — ноль. Голландия и Сенегал сыграют 21 ноября.
Ранее сообщалось, что Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам.