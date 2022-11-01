Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам

Сборная Катара потерпела поражение от команды Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.

Во время встречи было нанесено лишь 11 ударов по воротам — это повторение антирекорда в матче первенств планеты.

Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии (16-я, пенальти; 31-я минуты).

В следующем матче Катар 25 ноября встретится с Сенегалом. Эквадор в этот же день сыграет с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что Валенсия признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022.