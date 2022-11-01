Валенсия признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия оформил дубль в матче открытия с командой Катара на чемпионате мира 2022 года.
Валенсия стал лучшим игроком стартового матча в турнире.
Эквадорский форвард повторил достижение Дениса Черышева, Мирослава Клозе, Пауло Ванчопе и Неймара, оформив дубль в матче открытия ЧМ.
Встреча на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу Эквадора.
Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.