Валенсия признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия оформил дубль в матче открытия с командой Катара на чемпионате мира 2022 года.

Валенсия стал лучшим игроком стартового матча в турнире.

Эквадорский форвард повторил достижение Дениса Черышева, Мирослава Клозе, Пауло Ванчопе и Неймара, оформив дубль в матче открытия ЧМ.

Встреча на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу Эквадора.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.