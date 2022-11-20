Литвинов высказался о дебютном матче в сборной России

Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал дебют в национальной команде в матче с Узбекистаном.

«Тяжёлый матч, потому что команда противника хорошо действовала в обороне, компактно и надёжно играли. Довольно напряжённая игра. С самого детства все ребята в России мечтают играть за сборную. Счастлив», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Баринов заявил, что они тоже люди, не надо поливать их грязью.