Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков
- РИА Новости
«Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идёт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас», — цитирует Джикию «Чемпионат».
Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.
17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.
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