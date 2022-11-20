Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о ничьей с командой Узбекистана.

«Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идёт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Александр Соболев оценил уровень сборной Узбекистана.