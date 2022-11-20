Соболев оценил уровень сборной Узбекистана

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев оценил команду Узбекистана после очного матча.

«Уровень соперников? Не могу сказать, нормально или нет. На результат сейчас особо не смотрим. В принципе, это хорошая команда», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

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