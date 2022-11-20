Шомуродов: в этот раз Карпин не подкалывал, что я кривоногий

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о беседе с главным тренером команды России Валерием Карпиным.

«О чём общались с Карпиным? Обо всём. Как дела в «Ростове», как в «Роме». Было время поговорить. Подкалывает ли он меня, что я кривоногий? В этот раз нет», — цитирует Шомуродова «Чемпионат».

Встреча между Узбекистаном и Россией в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

Шомуродов тренировался под руководством Валерия Карпина в «Ростове». В настоящий момент игрок выступает в «Роме».

Ранее Карпин высказался о нулевой ничьей в матче сборной России с Узбекистаном.