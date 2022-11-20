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Карпин высказался о нулевой ничьей в матче сборной России с Узбекистаном

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Узбекистана.
Карпин высказался о нулевой ничьей в матче сборной России с Узбекистаном
  • РИА Новости

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Во втором тайме всё было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Баринов заявил, что они тоже люди, не надо поливать их грязью.

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