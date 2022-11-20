Карпин ответил на вопрос, что его беспокоит в игре сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, беспокоит ли его что-то в игре его команды.

«Беспокоит отсутствие голов. Но с другой стороны, сыграли на ноль сзади. Даже клубным командам сложно вскрывать массированную оборону. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча с Узбекистаном в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Карпин высказался о нулевой ничьей в матче сборной России с Узбекистаном.