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Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Узбекистаном

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Тренерский штаб сборной России назвал состав на товарищеский матч с командой Узбекистана.
Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Узбекистаном
  • Gettyimages.ru

С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Арсен Захарян и Александр Соболев.

В запасе останутся Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Уткин, Владимир Сычевой, Александр Солдатенков, Лечи Садулаев, Сергей Пиняев, Максим Осипенко, Данил Глебов, Антон Миранчук, Николай Комличенко и Артём Макарчук.

Встреча пройдёт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение сборной России перед матчем с Узбекистаном.

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