Чалов покинул расположение сборной России перед матчем с Узбекистаном из-за болезни
- РИА Новости
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У футболиста появились признаки вирусной инфекции и повышенная температура, в связи с чем он покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба армейцев в Telegram-канале.
Отмечается, что форвард вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром врачей.
Матч сборных пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной сборной России.