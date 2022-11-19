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Чалов покинул расположение сборной России перед матчем с Узбекистаном из-за болезни

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не поможет сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Узбекистана.
Чалов покинул расположение сборной России перед матчем с Узбекистаном из-за болезни
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

У футболиста появились признаки вирусной инфекции и повышенная температура, в связи с чем он покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба армейцев в Telegram-канале.

Отмечается, что форвард вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром врачей.

Матч сборных пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной сборной России.

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