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Тренер сборной Узбекистана: знаем, что будем играть против очень сильной команды

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Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.
Тренер сборной Узбекистана: знаем, что будем играть против очень сильной команды
  • РИА Новости

«Мы готовы. Мы знаем, что будем играть против очень сильной команды. Мы хорошо восстановились после первой игры с командой Казахстана, у нас только одна потеря. Поэтому, надеюсь, ребята будут хорошо готовы к матчу», — цитирует Катанеца «Матч ТВ».

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед матчем с Узбекистаном встретился с нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым.

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