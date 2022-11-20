RMC Sport: Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит первые два матча команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает RMC Sport, 29-летний бельгиец продолжает восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия.

По информации источника, в сборной Бельгии надеются, что нападающий вернётся в строй к последней встрече группового этапа с командой Хорватии, которая состоится 1 декабря.

Помимо Хорватии, бельгийские футболисты сыграют в группе F с командами Канады (23 ноября) и Марокко (27 ноября).

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси будет готов к первому матчу ЧМ-2022 в Катаре с командой Саудовской Аравии.