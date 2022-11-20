В Аргентине сообщили, что Месси будет готов к первому матчу ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси будет готов к первому матчу чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии.

Как сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул в Twitter, у 35-летнего аргентинца нет проблем со здоровьем.

19 ноября нападающий не тренировался в общей группе сборной Аргентины.

Встреча Аргентины с Саудовской Аравией состоится 22 ноября.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе аргентинские футболисты помимо Саудовской Аравии сыграют в группе C с командами Мексики и Польши.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.