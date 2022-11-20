Хлусевич объяснил, почему в сборной России больше игроков «Спартака», чем «Зенита»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич объяснил, почему в сборной России больше игроков красно-белых, чем «Зенита».

«Так в «Зените» не играют российские игроки. На данный момент больше футболистов у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть игроков», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

17 ноября сборная России сыграла нулевую ничью с командой Таджикистана в товарищеском матче в Душанбе. В воскресенье, 20 ноября, подопечные Карпина проведут ещё одну товарищескую встречу со сборной Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение сборной России перед матчем с Узбекистаном.