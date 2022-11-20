Рууд прокомментировал победу над Рублёвым в полуфинале Итогового турнира ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе над Андреем Рублёвым в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Иногда матч складывается хорошо, а иногда — очень хорошо. Андрей провёл отличный матч и наносил мощные удары. Но сегодня всё шло по моему плану», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

В полуфинальном матче россиянин проиграл норвежцу со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Соперником норвежского теннисиста в финале станет Новак Джокович (Сербия).

Ранее Джокович поделился эмоциями от игры с россиянином Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.