Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном
- РИА Новости
«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Вряд ли кто-то ожидает яркой игры, но я как рядовой болельщик сборной России хочу увидеть должную мотивацию и победу», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что требовать от сборной России на данный момент ничего не стоит.
Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.
17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень игры команды Узбекистана.