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Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о матче сборных России и Узбекистана.
Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном
  • РИА Новости

«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Вряд ли кто-то ожидает яркой игры, но я как рядовой болельщик сборной России хочу увидеть должную мотивацию и победу», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что требовать от сборной России на данный момент ничего не стоит. 

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень игры команды Узбекистана.

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