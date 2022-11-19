Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о матче сборных России и Узбекистана.

«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Вряд ли кто-то ожидает яркой игры, но я как рядовой болельщик сборной России хочу увидеть должную мотивацию и победу», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что требовать от сборной России на данный момент ничего не стоит.

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень игры команды Узбекистана.