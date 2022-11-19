Карпин: Узбекистан не слабее Словакии и Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень игры команды Узбекистана.

«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия? Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Ранее Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте.