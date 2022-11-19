Узнать больше

Карпин: Узбекистан не слабее Словакии и Словении

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уровень игры команды Узбекистана.
Карпин: Узбекистан не слабее Словакии и Словении
  • РИА Новости

«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия? Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Ранее Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить