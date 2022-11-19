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Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футбольном поле в Ташкенте.
Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте
  • РИА Новости

«На натуральном поле в Ташкенте играть лучше, чем на искусственном в Душанбе. Хорошо, что есть люди, как Сречко Катанец, которые об этом говорят. Но я качества поля после матча с Таджикистаном не касался», — цитирует Карпина РИА Новости.

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.

17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Ранее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.

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