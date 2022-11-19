Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте
- РИА Новости
«На натуральном поле в Ташкенте играть лучше, чем на искусственном в Душанбе. Хорошо, что есть люди, как Сречко Катанец, которые об этом говорят. Но я качества поля после матча с Таджикистаном не касался», — цитирует Карпина РИА Новости.
Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдёт в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в 15:00 мск.
17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
Ранее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.