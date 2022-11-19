Федерация хоккея Москвы 24 ноября рассмотрит инцидент с избиением судьи на матче

В пресс-службе ВФСО «Трудовые резервы» сообщили, что спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы рассмотрит 24 ноября инцидент с избиением арбитра на одном из матчей любительской лиги.

«Заседание спортивно-дисциплинарного комитета состоится в четверг», — приводит слова пресс-службы «Трудовые резервы» ТАСС.

Защитник московской команды «Леопарды», разозлённый десятиминутным удалением, напал на арбитра и ударил его клюшкой по голове, а затем — уже упавшего на лёд — коньком в тело.

«Леопардам» в итоге было засчитано техническое поражение со счётом 0:5.

Ранее федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации с избиением судьи.