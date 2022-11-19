Федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации с избиением судьи
- Gettyimages.ru
- © Yellow Dog Productions
«Мы разбираемся с этим. Потом всё официально объявим, всё узнаете». Решение будет вынесено завтра уже», — цитирует Николишина «Спорт-Экспресс».
Защитник московской команды «Леопарды», разозлённый десятиминутным удалением, напал на арбитра и ударил его клюшкой по голове, а затем — уже упавшего на лёд — коньком в тело.
«Леопардам» в итоге было засчитано техническое поражение со счётом 0:5.
Ранее «Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ.