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Федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации с избиением судьи

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Президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча любительской лиги.
Федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации с избиением судьи
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Мы разбираемся с этим. Потом всё официально объявим, всё узнаете». Решение будет вынесено завтра уже», — цитирует Николишина «Спорт-Экспресс».

Защитник московской команды «Леопарды», разозлённый десятиминутным удалением, напал на арбитра и ударил его клюшкой по голове, а затем — уже упавшего на лёд — коньком в тело.

 «Леопардам» в итоге было засчитано техническое поражение со счётом 0:5.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ.

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