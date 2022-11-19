Ягудин считает, что Трусова должна победить саму себя в решающем прокате на этапе Гран-при
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«Думаю, Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы. В конце концов, главный соперник для каждого — он сам», — цитирует Ягудина ТАСС.
Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова (70,74). На третьем месте расположилась Александра Трусова (69,50).
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Трусова имеет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре.