Узнать больше

Тактаров — о победе Немкова в поединке с Андерсоном: хватало сил даже на элементы шоу

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказался о победе российского бойца Вадима Немкова в поединке с американцем Кори Андерсоном.
Тактаров — о победе Немкова в поединке с Андерсоном: хватало сил даже на элементы шоу
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Хочу поздравить Вадима Немкова с убедительной победой. Он великолепно дышал даже в пятом раунде. Хватало сил даже на элементы шоу. Думаю, что такое выступление закономерно», — цитирует Тактарова Metaratings.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал бой Немкова с Андерсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить