Тактаров — о победе Немкова в поединке с Андерсоном: хватало сил даже на элементы шоу
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«Хочу поздравить Вадима Немкова с убедительной победой. Он великолепно дышал даже в пятом раунде. Хватало сил даже на элементы шоу. Думаю, что такое выступление закономерно», — цитирует Тактарова Metaratings.
Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.
Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал бой Немкова с Андерсоном.