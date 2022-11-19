Тактаров — о победе Немкова в поединке с Андерсоном: хватало сил даже на элементы шоу

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказался о победе российского бойца Вадима Немкова в поединке с американцем Кори Андерсоном.

«Хочу поздравить Вадима Немкова с убедительной победой. Он великолепно дышал даже в пятом раунде. Хватало сил даже на элементы шоу. Думаю, что такое выступление закономерно», — цитирует Тактарова Metaratings.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал бой Немкова с Андерсоном.