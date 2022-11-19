Шестаков: Немков ещё в первом раунде мог выиграть схватку с Андерсоном
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«Вадим уверенно выступил, продемонстрировал отличную технику боевого самбо, отменные физические кондиции и волю к победе. Считаю, что Вадим мог выиграть схватку ещё в первом раунде после точного удара ногой с разворота», — заявил Шестаков журналистам.
По его словам, российский самбист проделал работу над ошибками и в этом бою сделал ставку на работу в стойке. Он также отметил, что Немков методично наносил ущерб Андерсону и умело блокировал попытки американца перевести поединок в партер, разрушая его план на бой.
Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.
Ранее сообщалось, что Немков проведёт следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290.