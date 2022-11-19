Навка назвала Щербакову прекрасной ведущей
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«Ты прекрасна в роли ведущей, очень приятно тебя здесь видеть. Как и Алину Загитову», — цитирует Навку РИА Новости.
Напомним, что с пятого выпуска проекта Загитова и Щербакова чередовались в роли ведущих программы.
Щербакова в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участия в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Загитова и Щербакова вместе проведут финал «Ледникового периода».