Навка назвала Щербакову прекрасной ведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает фигуристку Анну Щербакову прекрасной ведущей на шоу «Ледниковый период».

«Ты прекрасна в роли ведущей, очень приятно тебя здесь видеть. Как и Алину Загитову», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что с пятого выпуска проекта Загитова и Щербакова чередовались в роли ведущих программы.

Щербакова в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участия в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Загитова и Щербакова вместе проведут финал «Ледникового периода».