Узнать больше

Навка назвала Щербакову прекрасной ведущей

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает фигуристку Анну Щербакову прекрасной ведущей на шоу «Ледниковый период».
Навка назвала Щербакову прекрасной ведущей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ты прекрасна в роли ведущей, очень приятно тебя здесь видеть. Как и Алину Загитову», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что с пятого выпуска проекта Загитова и Щербакова чередовались в роли ведущих программы.

Щербакова в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участия в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезона-2022/23. 

Ранее сообщалось, что Загитова и Щербакова вместе проведут финал «Ледникового периода».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить