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Чернов — о матче с «Зенитом» на Кубке России: настраиваться будем по-особенному

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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Зенитом».
Чернов — о матче с «Зенитом» на Кубке России: настраиваться будем по-особенному
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковый разрыв. Это всегда неудобный соперник. На санкт-петербургский клуб настраиваться будем по-особенному», — цитирует Чернова Sport24.

27 ноября «Зенит» на своём поле примет красно-белых в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, какое усиление необходимо столичной команде.

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