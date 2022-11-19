Чернов — о матче с «Зенитом» на Кубке России: настраиваться будем по-особенному

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Зенитом».

«На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковый разрыв. Это всегда неудобный соперник. На санкт-петербургский клуб настраиваться будем по-особенному», — цитирует Чернова Sport24.

27 ноября «Зенит» на своём поле примет красно-белых в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, какое усиление необходимо столичной команде.