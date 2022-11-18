Камоцци считает, что «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, какое усиление необходимо столичной команде.

«Спартаку» требуется усиление, не знаю, кто это будет. В первую очередь нужно усилить позицию центрального защитника. В остальном — команда обладает хорошим подбором футболистов», — цитирует экс-советника «РБ Спорт».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» (36) занимает второе место. «Ростов» (35) располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» (29).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.