Источник: Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина», российский специалист Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным тренером команды является Александр Точилин.

Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил перспективы сочинской команды в текущем сезоне чемпионата России.