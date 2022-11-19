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Источник: Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина», российский специалист Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».
Источник: Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным тренером команды является Александр Точилин.

Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил перспективы сочинской команды в текущем сезоне чемпионата России.

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