Источник: Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»
- РИА Новости
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Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.
Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».
«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным тренером команды является Александр Точилин.
Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил перспективы сочинской команды в текущем сезоне чемпионата России.